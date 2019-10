Ecco chi è Matias Soulé, il talento del Velez che ha in pugno la Juve

La Juventus ha in pugno un altro giovane talento: si tratta di Matias Soulé, gioiellino classe 2003 del Velez Sarsfield. Un nome accostato al club bianconero dalla stampa argentina (su tutti l’autorevole Olè) già nel mesi scorsi e rafforzato negli ultimi giorni. I bianconeri avrebbero superato la concorrenza di diverse big europee strappando il sì di Soulé, che a fine 2019 potrà liberarsi a zero firmando il suo primo contratto da professionista. Attaccante dalla classe pura, il 16enne ha già dimostrato di essere un vero talento anche con la Nazionale Argentina Under 16, in patria si parla di lui come uno dei talenti più forti in rampa di lancio del calcio albiceleste. Di piede mancino, gioca prevalentemente nel ruolo di esterno destro d’attacco senza però essere minimamente in difficoltà anche in una posizione più centrale. Bravo anche con il piede destro, Soulè ha nel dribbling e nel tiro le sue abilità migliori. Un talento cristallino che la Juve ha in pugno.

Foto: Diario Olè