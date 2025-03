Ecco chi è Luca Marianucci, il futuro della retroguardia del Napoli

Il calciomercato non dorme mai e il Napoli lo sa. Infatti, come vi abbiamo raccontato, il club azzurro ha deciso di anticipare la concorrenza e affondare il colpo per Luca Marianucci, difensore classe 2004 di proprietà dell’Empoli. Nato a Livorno il 23 luglio, Marianucci è un centrale difensivo cresciuto nel vivaio dell’Empoli, prima di approdare in prima squadra. In questa stagione ha già collezionato 14 presenze tra Serie A e Coppa Italia, con un gol decisivo ai rigori contro la Juventus in Coppa che ha fatto girare la testa a molti osservatori. Alto 1,95 metri, forte fisicamente e con un buon senso della posizione, il giovane toscano è un prodotto di Monteboro, il centro sportivo dell’Empoli noto per sfornare talenti.

Foto: Instagram Marianucci