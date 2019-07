Ecco chi è Leao, attaccante del Lille in orbita Inter

Nonostante il piano A per l’attacco dell’Inter risponda al nome di Romelu Lukaku, i nerazzurri hanno in lista, come vi abbiamo raccontato, anche Rafael Leao, attaccante in forza al Lille. Nelle ultime ore, i nerazzurri hanno intensificato i contatti con l’agente del portoghese, considerato un’alternativa al belga nonostante le difficoltà per arrivare al classe 1993 del Manchester United. Rafael Alexandre da Conceição Leão, detto Leao, è una punta centrale di 20 anni che, però, può svolgere all’occorrenza anche il ruolo di esterno. Cresciuto nelle giovanili dello Sporting e vincitore dell’Europeo Under 17 con il Portogallo nel 2016, esordisce in prima squadra nel ritorno dei sedicesimi di Europa League 2017/2018 contro l’Astana dopo aver attirato le attenzioni del club con i suoi 5 gol (più 3 assist) in 6 partite in Youth League. Nell’estate del 2018 passa al Lille e il suo impatto nel campionato francese è più che positivo: in 24 partite mette a segno 8 gol, servendo anche 2 assist ai compagni. Rendimento che ha fatto salire vertiginosamente il valore del cartellino di Leao, stimato tra i 45 e i 50 milioni. I nerazzurri, intanto, hanno fatto la prima mossa, in attesa di capire come andrà a finire con Lukaku, ritenuto il primo obiettivo per il reparto avanzato.

Foto Twitter Lille