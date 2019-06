Ecco chi è Lazaro, il nuovo esterno dell’Inter di Conte

Come vi abbiamo rivelato, ormai non ci sono più dubbi: Valentino Lazaro sarà un nuovo giocatore dell’Inter. L’austriaco (con padre di origini angolane e madre greca), che si appresta a lasciare l’Hertha Berlino, sarà l’esterno tutto fascia che Antonio Conte aveva chiesto per dare una nuova impronta alla squadra nerazzurra. Classe 1996, Lazaro, che predilige la fascia destra nel 3-5-2 tanto caro ad Antonio Conte, ma la sua duttilità gli ha consentito anche di giocare da esterno basso in una difesa a 4, altra alternativa per la squadra nerazzurra in caso di indisponibilità di uno tra Godin, De Vrij e Skriniar. Ed il 23enne, ai tempi del Salisburgo (quando già era seguito dall’Inter), ha anche giocato da trequartista, a dimostrazione della sua versatilità. Numeri importanti anche come terzino, posizione per lui ricamatagli da Pál Dárdai, tecnico dell’Hertha Berlino. Quest’anno, in Bundesliga, ha messo a segno 3 gol e 7 assist. La sua spinta e la sua capacità di essere un jolly sulla destra, non a caso, hanno attirato Antonio Conte. Ed ora, Lazaro è pronto a far vedere ai tifosi dell’Inter perché i nerazzurri hanno tanto insistito e puntato su di lui.

Foto Twitter Hertha Berlino