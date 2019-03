Ecco chi è Kuipers, l’arbitro più ricco del mondo che dirigerà Juve-Atletico

Sarà Bjorn Kuipers l’arbitro di Juve-Atletico Madrid. Il fischietto olandese dirigerà la gara di ritorno degli ottavi di Champions in programma domani all’Allianz Stadium. La caratteristica più rilevante di Kuipers? Una su tutte: è l’arbitro più ricco del mondo. L’olandese, infatti, detiene un patrimonio di circa 12,4 milioni di euro. Alla base della sua fortuna la catena di supermercato (la “C100”), diffusa in Olanda, che conta oltre 500 sedi sparse in tutto il Paese e che frutta entrate stimate tra i 2 e i 4 milioni di euro annui. Ovviamente, a queste cifre va aggiunto lo stipendio da arbitro di Eredivisie (il massimo campionato olandese), più qualche migliaio di euro per le gare dirette nelle competizioni UEFA. Tutto qui? Non proprio, considerato che Kuipers recentemente ha deciso di aprire anche una bottega da barbiere per aumentare gli introiti.

Foto: Wikipedia