Ecco chi è Kedziora, il terzino polacco che piace molto alla Roma

Come anticipato questo pomeriggio in esclusiva, la Roma ha individuato in Tomasz Kedziora il profilo ideale per sostituire la partenza di Alessandro Florenzi. Terzino classe 1994 di proprietà della Dinamo Kiev, club con il quale è legato da un contratto fino al 2021, Kedziora predilige la fascia destra (ma nel corso della sua carriera è stato anche spostato a sinistra e adattato centrale) con il vizio del gol e soprattutto dell’assist. A ventisei anni, con la maglia del club ucraino ha già totalizzato 118 presenze, cinque gol e 14 assist. Calcisticamente è però cresciuto nel Lech Poznan, 151 gettoni, 1o gol e 12 assist. Nel suo palmares non mancano i titoli: in Polonia uno Scudetto e due Supercoppe con il Lech Poznan, in Ucraina due Supercoppe e una Coppa d’Ucraina con la maglia della Dinamo Kiev. Niente male anche la sua carriera con la maglia della nazionale polacca, dove dopo tutta la trafila con le giovanili ha esordito in prima squadra il 13 novembre del 2017, nella gara contro il Messico. In tutto con la maglia della Polonia sono 16 presenze. La Roma ha mosso i primi passi proficui, in attesa di approfondire.

Foto: profilo Instagram Kedziora