Ecco chi è Christian Chivu, la svolta a sorpresa sulla panchina del Parma

Cristian Chivu è pronto a diventare il nuovo allenatore del Parma. Una svolta a sorpresa che vi avevamo anticipato nel primo pomeriggio. Dopo oltre dieci anni in Italia da calciatore, Chivu è reduce dall’esperienza alla guida della Primavera dell’Inter. Un ciclo pieno di successi e di trofei in bacheca che ebbe inizio con l’Under 14 nerazzurra e che poi ebbe i momenti di maggiore soddisfazione con l’Under 19, compreso uno scudetto vinto con Fabbian e Casadei in squadra. Proprio le predisposizione a lavorare proficuamente con i giovani, marchio di fabbrica del club emiliano, ha convinto il Parma ad affidargli la panchina. Mai alla guida di una squadra professionistica, Chivu si appresta alla sua prima esperienza tra i “grandi”.

#Parma, tra i profili contattati anche quello di #Chivu. Non è l’unico — Alfredo Pedullà (@AlfredoPedulla) February 17, 2025

Foto: Sito Inter