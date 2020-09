Ecco chi è Brunetta, il centrocampista in arrivo a Parma

Ieri vi abbiamo parlato di una maxi operazione in entrata del Parma, tra questi spunta il nome di Juan Brunetta, trequartista argentino con passaporto italiano, in forza al Deportivo Godoy Cruz. Nato a Laboulaye il 12 maggio del 1997, è cresciuto nelle giovanili dell’Arsenal de Sarandí alle porte di Avellaneda prima di passare al Belgrano per poco più di un milione di euro. Nel luglio dello scorso anno il passaggio a titolo definitivo al Godoy Cruz, ora la chiamata del Parma nel vecchio continente. Trequartista puro, bravo negli inserimenti, può giocare all’occorrenza da seconda punta o a sinistra in un centrocampo a quattro.

Foto: instagram personale