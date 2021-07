Ecco chi è Ballo-Tourè, il probabile vice Theo in casa Milan

Le notizie provenienti dalla Francia, da parte di RMC, sembrano una sentenza: il Milan è sul punto di chiudere per Fodé Ballo-Touré, classe ’97, operazione di circa 7-8 milioni di euro. Ulteriore conferma che i rumors legati a Pezzella in uscita dal Parma si riferivano a un paio di settimane fa. Fodé Ballo-Touré è un terzino sinistro francese naturalizzato senegalese, cresciuto nel settore giovanile del Paris Saint-Germain. Nel 2017, una volta scaduto il contratto che lo legava al PSG, si è trasferito a Lille con cui ha totalizzato 45 presenze in due stagioni. Dal gennaio del 2019 è passato al Monaco firmando un contratto fino al 2023, con club monegasco ha disputato 57 partite. Adesso nel suo futuro ci sarà il Milan, notizia che ha una paternità completamente francese (delle ore 13.40), dove ricoprirà il ruolo di vice Theo Hernandez.

FOTO: Twitter Monaco