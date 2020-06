Ecco chi è Arthur, il brasiliano sempre più in orbita Juve

Arthur Melo è sempre più in orbita Juve. E’ lui il primo tassello individuato dal club bianconero per la rifondazione del centrocampo in vista della prossima stagione, con Pjanic destinato al Barcellona e con un ingaggio che per il brasiliano sfonderà il muro dei cinque milioni, come raccontato. Sulle qualità tecniche di Arthur non ci sono dubbi: il centrocampista brasiliano viene considerato uno dei migliori interpreti del ruolo, e non deve stupisce che la Juve lo abbia puntato con decisione per rinforzare la linea mediana. Classe 1996, alto 171 cm, piccolo e fenomenale dal punto di vista tecnico: se a Barcellona è stato subito etichettato come l’erede di Xavi e Iniesta, un motivo deve pur esserci. Un centrocampista centrale moderno, in grado di giocare sia come regista che come mezzala, abilissimo nel districarsi tra le maglie avversarie e nel far girare velocemente il pallone. Arthur sa gestire situazioni complicate, ha un’ottima visione di gioco e un’eleganza fuori dal comune, tutte qualità che lo rendono un perfetto interprete del calcio di Sarri.

Foto: Twitter personale Arthur