Ecco chi è Aurélien Scheidler, il nuovo acquisto del Bari

Il Bari ha accolto nell’ultimo giorno di mercato Aurélien Scheidler. Il ds Polito ne ha parlato nell’intervento ai canali ufficiali del club: “Credo fortemente nelle qualità del ragazzo che ha sottoscritto un contratto di 4 anni. Ha caratteristiche diverse dai nostri attaccanti: sebbene sia strutturato, ha le qualità del calciatore moderno, sa giocare a calcio, va in profondità. Ho pensato a costruire un attacco con tutte le armi”. “Scheidler un’operazione importante per un calciatore importante”, ha concluso il dirigente. Le sue parole lasciano ben comprendere quante aspettative siano riposte nell’attaccante classe ’98, reduce dalla stagione trascorsa in Ligue 1 tra le fila del Digione.

Cresciuto nel settore giovanile del Boulogne, nel 2015 debutta con la squadra delle riserve, impegnata nel Championnat de France Amateur 2, la quinta serie del calcio francese. Nell’estate del 2016, viene ceduto in prestito semestrale all’Amiens 2 e, nel maggio seguente, esordisce in prima squadra disputando l’incontro di Championnat National, vinto 2-0 contro l’AS Beziers. Si tratta di un debutto “col botto”, poiché sigla entrambe le marcature.

Nel luglio del 2018 viene acquistato dall’Orleans, che lo promuove in prima squadra nell’aprile del 2019, offrendogli un contratto professionistico. Il 2 agosto contro il Chambly fa il suo debutto il Ligue 2. Ma le buone prestazioni fanno in modo che su di lui ci siano le attenzioni del Digione. Il club lo mette sotto contratto nel gennaio del 2020, lasciandolo comunque in prestito al club giallorosso fino al termine della stagione. Il 22 agosto, finalmente, esordisce in Ligue, esordendo nella sconfitta contro l’Angers. Sei giorni più tardi la prima rete nella massima serie francese: è suo il gol del momentaneo vantaggio nel match, poi perso 4-1, contro l’Olympique Lione.

E ora il gigante francese (è alto 1 metro e 92) è pronto a misurarsi fuori dalla Francia, in un campionato di Serie B, più avvincente che mai. “Arrivo Bari”, il primissimo messaggio scritto su Instagram. I compagni non vedono l’ora di conoscerlo, i tifosi sperano presto di esultare per un suo gol!

Foto: Instagram Scheidler