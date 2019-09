ECA, Zhang: “Sono giovane, ma mi sento pronto. Porterò idee nuove”

Steven Zhang, 28enne presidente dell’Inter, è entrato a far parte dell’Executive Board dell’ECA. Queste le sue reazioni: “Alla mia età mi sento pronto, anche per questo nuovo incarico. Sono giovane, ma ho fatto tutto passo dopo passo: negli Stati Uniti e in Cina, c’e’ una generazione di giovani imprenditori che sta ricoprendo ruoli di responsabilità. Credo che all’Eca sia piaciuta la freschezza di nuove idee. Il calcio non e’ solo i 90′, dai social a youtube ha grandi margini di crescita. E in questo campo posso dare il mio apporto”.

Foto: Twitter Inter