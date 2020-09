Ebrima Colley all’Hellas: la foto

Ebrima Colley dall’Atalanta all’Hellas: pochi minuti fa è arrivata l’ufficialità. Un’operazione importante, considerato il talento dell’attaccante esterno classe 2000 che ha sempre avuto molte richieste: a gennaio l’Atalanta disse no alla Samp, in questa sessione fino all’ultimo ci ha provato il Parma, poi il sorpasso Hellas. Ecco Colley in compagnia con il suo agente, l’avvocato Luigi Sorrentino, mentre legge i contenuti del contratto che lo legherà all’Hellas.