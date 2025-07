Ebosse-Verona e Tavsan-Reggiana, mancano solo gli annunci

14/07/2025 | 22:50:06

Un’operazione in entrata e un’altra in uscita, entrambe nostre esclusive. il Verona ha preso in prestito dall’Udinese il difensore Ebosse, come vi abbiamo svelato nella giornata di ieri. E ha ormai chiuso un’operazione in uscita, l’esterno offensivo Tavsan in prestito alla Reggiana, come anticipato stamattina. Ora mancano solo gli annunci.

Foto: Instagram Tavsan