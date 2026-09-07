Ebosse: “Solet non stava bene, ha sentito qualcosa. Dovevamo cambiare stile di gioco nella sofferenza”

07/09/2026 | 23:20:27

Ebosse ha parlato in conferenza stampa dopo la sconfitta dell’Udinese contro la Lazio: “Abbiamo avuto un calo fisico dopo 60-70 minuti, stiamo uscendo dal precampionato, la Lazio stava meglio fisicamente e si è visto. Solet non stava già bene e ha sentito qualcosa. Quando vedi stanchezza devi cambiare stile di gioco, facevamo fatica a tenere palla sotto il pressing della Lazio. Anche sul secondo gol devi buttarla più avanti, dobbiamo imparare dagli errori di oggi per migliorare in futuro”.

foto sito udinese