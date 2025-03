Eberl su Kimmich: “Nessuno è al di sopra del club, il Bayern andrà avanti comunque”

Tra i temi più caldi in casa Bayern Monaco c’è sicuramente quello relativo a Kimmich. Il centrocampista tedesco, infatti, vedrà il proprio contratto scadere al termine della stagione, ma tarda ad arrivare il rinnovo ufficiale con il club bavarese. A parlarne, a Sky Sport De, è stato Eberl. Queste le sue parole in merito alla situazione: “In generale nessuno è al di sopra del club e se un giocatore decide diversamente, decide diversamente. E poi il Bayern andrà avanti comunque. Offerta di rinnovo poi ritirata? Si, è di dominio pubblico, se la verità è pubblica, è così. Stiamo negoziando, stiamo parlando. Non abbiamo mai dato una posizione su come stanno andando le trattative. Parliamo tra noi ed è questo l’aspetto più importante”.

FOTO: Instagram Bayern Monaco