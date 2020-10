Eberl: “Ricordo ancora la gara con Boninsegna, è un bel girone”

Max Eberl, direttore sportivo del Borussia Monchengladbach, ai microfoni del sito ufficiale, ha commentato i sorteggi di Champions League. Queste le parole del ds: “Il nostro è un girone fantastico. Siamo in Champions League e aspettiamo con impazienza queste sfide. Conosciamo tutti la storia della monetina in di Coppa dei Campioni contro l’Inter nel 1971 e il nome dell’attaccante italiano Roberto Boninsegna. Adesso però vogliamo affrontare il presente. Real Madrid e Inter sono due grandi nomi che giocano un ruolo importante nel calcio europeo, mentre lo Shakhtar Donetsk è una squadra fissa in Champions. Cerchereno di sopravvivere in questo gruppo, per ottenere il meglio da ogni partita”.

Foto: sito ufficiale Monchengladbach