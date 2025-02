Eberl (pres. Bayern): “Kimmich? Segnali positivi per lui negli ultimi mesi”

Joshua Kimmich resta in scadenza al termine della stagione. I colloqui tra il giocatore tedesco e la dirigenza del suo attuale club procedono da mesi: “Jo vuole una squadra con cui poter lottare per i titoli”, ha dichiarato il presidente Herbert Hainer a ‘Blickpunkt Sport’ su BR24: “Il Bayern è sempre pronto a puntare a obiettivi sportivi molto ambiziosi. Penso che quello che hanno fatto negli ultimi mesi siano segnali positivi per lui (Kimmich, ndr)”.

Infine: “Alla fine dovrà essere lui a decidere, ma credo che anche lui sappia cos’ha al Bayern Monaco”.

Foto: Instragram Bayern