Eberl: “Musiala non ci sarà con l’Inter”

Jamal Musiala non ci sarà martedì contro l’Inter. Il centrocampista inglese è uscito per infortunio nel corso della gara contro l’Augsburg, è da definirsi fuori gioco per il quarto di finale di Champions League a detta del direttore sportivo del club Max Eberl, che immediatamente dopo la fine dell’incontro della WWK-Arena ha escluso la sua presenza contro i nerazzurri affermando: “Ora lo esamineremo e poi vedremo. Ma non sembra una cosa così bella, martedì non potrà esserci”, afferma ai microfoni di DAZN.

Foto: Instagram Musiala