Eberl:”Kompany dobbiamo proteggerlo anche da se stesso”

24/10/2026 | 11:05:23

Vincent Kompany allenatore del Bayern Monaco è stato ricoverato in ospedale, per chiarire la sua situazione è intervenuto il ds dei bavaresi Eberl: “Certo, la gente può provare a trovare qualcuno da biasimare, ma il fatto è che proteggiamo il nostro allenatore ovunque possiamo. Quando un allenatore dice: “Mi sento pronto a fare le cose”, noi non siamo in grado di sapere esattamente come si sente. Non possiamo semplicemente dire: “Ok, non ti permetteremo di farlo”. Lo avevamo già trattenuto per due giorni. Lo staff tecnico lo aveva tenuto fuori per due giorni prima della partita contro l’Arsenal perché sapevamo che aveva questo virus. Tuttavia, si era ripreso bene e si sentiva bene. A quel punto, diventa difficile dirgli: “Non hai il permesso di farlo”. C’è anche un certo grado di responsabilità personale nel riconoscere quando dire: “Non voglio più farlo. Non ce la faccio a continuare.” E penso che Vinnie sia una personalità così straordinaria e un lavoratore così incredibile che tende a spingersi oltre quel punto. Forse qualcosa è andato perduto nella nostra società a questo riguardo, ma ci sono ancora persone come lui che semplicemente dicono: “Voglio fare le cose. Voglio lavorare”. C’è anche un grande detto: “Se non ascolti i segnali più silenziosi che il tuo corpo ti invia, alla fine il tuo corpo urlerà”. E questo è ciò che è successo ora, purtroppo, e dobbiamo tutti rispettarlo. Questa non è una situazione facile nemmeno per noi, e sarei molto grato se potessimo concedere a tutti il tempo di cui hanno bisogno. A Vinnie verrà dato quel tempo. Continueremo anche a fare uno sforzo ancora maggiore di prima per proteggerlo da se stesso, per così dire”

Foto: sito Bayern Monaco