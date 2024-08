Eberl (ds Bayern): “Zaragoza? Vogliamo che vada a giocare. Stiamo valutando la soluzione migliore”

Direttamente dal ritiro in Corea del Sud del Bayern Monaco, il direttore sportivo Max Eberl, ha così parlato del futuro di Bryan Zaragoza: “Stiamo valutando la miglior soluzione per farlo giocare. Stiamo cercando la cosa migliore per lui. Bryan potrebbe trovare le cose un po’ più difficili ora e si è rivolto a noi per trovare una soluzione. Pensiamo che sia una buona idea per lui ottenere più minutaggio altrove”.

Foto: Instagram Bayern