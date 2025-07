Eberl (Ds Bayern): “Woltemade? Prezzi irrealistici. Ci orienteremo su altro”

01/07/2025 | 16:40:12

Max Eberl , ds del Bayern Monaco, ha parlato a Dazn in merito alla stella dello Stoccarda, Nick Woltemade, finito nel mirino dei bavaresi ma con il costo davvero altissimo.

Queste le sue parole: “Vogliamo costruire la rosa per la prossima stagione e per gli anni a venire. Nick Woltemade, con il suo percorso di crescita, è senza dubbio un giocatore che stiamo prendendo in considerazione. Vedremo cosa sarà possibile. Proseguiremo le nostre operazioni di mercato con serenità, e se i prezzi saranno irrealistici, dovremo accettarlo e orientarci su un altro obiettivo. È del tutto normale in questo ambiente. Non si tratta di un rifiuto. C’è un piano, e cerchiamo di metterlo in atto con le risorse a nostra disposizione”.

Foto: Instagram Waltemade