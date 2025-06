Eberl (ds Bayern): “Vogliamo vincere il Mondiale per Club. La squadra è molto forte”

13/06/2025 | 15:16:45

Max Eberl ds del Bayern Monaco, è intervenuto ai microfoni del sito ufficiale della società e commentato l0esordio al Mondiale per Club e i rinforzi in vista della prossima stagione.

Queste le sue parole: “L’attenzione è rivolta alla squadra che abbiamo qui al Mondiale per Club, una competizione che vogliamo vincere. Abbiamo portato con noi alcuni giovani e ora abbiamo aggiunto due nazionali tedeschi, Tom Bischof e Jonathan Tah, arrivati ​​a parametro zero. È già un grande passo avanti. Abbiamo un piano chiaro su come vogliamo implementare le cose. Ma c’è ancora molto da fare. Sono certo che avremo una squadra molto forte”.

Foto: sito Bayern