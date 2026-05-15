Eberl (ds Bayern): “Siamo orgogliosi di quello che abbiamo raggiunto. Davies? È tragico che si sia infortunato prima dei Mondiali”

15/05/2026 | 14:30:39

Il direttore sportivo del Bayern Monaco, Max Eberl, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match contro il Colonia. Queste le sue parole:

“Siamo orgogliosi di ciò che abbiamo raggiunto, ma vogliamo ancora vincere la coppa: solo allora potremo valutare correttamente la stagione. Ma ciò che abbiamo realizzato, soprattutto in Bundesliga, è davvero speciale. Alphonso Davies? La nostra speranza è di poter lavorare tutti insieme per fare ciò che è meglio per Phonzy. È già abbastanza tragico che si sia infortunato proprio prima dei Mondiali in casa. Lavoreremo tutti insieme per dargli una possibilità, ma perché ciò accada, deve recuperare la forma fisica. Deve accettarlo, e lo sta facendo”.

Foto: Instagram Bayern