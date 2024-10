Eberl (ds Bayern): “Rinnovo Sané? Siamo in contatto con il suo agente”

Max Eberl, direttore sportivo del Bayern Monaco, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport Deutschland, parlando del futuro di Leroy Sane, esterno dei bavaresi con il contratto in scadenza nell’estate 2025: “È importante in questo momento che si senta di nuovo a suo agio e possa dimostrare di cosa è capace in campo. Siamo in contatto con il suo agente e non appena verrà presa una decisione, la annunceremo”.

Foto: Instagram Bayern Monaco