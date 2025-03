Il Bayern Monaco è volato ai quarti di finale di Champions League imponendosi contro il Bayer Leverkusen. Dopo il successo dei bavaresi, il direttore sportivo, Max Eberl, è tornato a commentare anche la situazione legata al rinnovo di Joshua Kimmich: “La palla è lì, in aria, ora dobbiamo calciarla al volo perché in genere una palla non rimane molto tempo in aria”.

Foto: Twitter Bayern Monaco