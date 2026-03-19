Eberl (ds Bayern Monaco): “Musiala non andrà in Nazionale, deve recuperare per i Mondiali”

19/03/2026 | 14:00:44

Il ds del Bayern Monaco Max Eberl ha parlato ai canali ufficiali dei bavaresi delle condizioni di Musiala, talento dei bavaresi attualmente ai box per infortunio: “Musiala ha già completato una settimana di riabilitazione. È infortunato e credo che non potrà viaggiare con la nazionale tedesca per recuperare la forma con noi in vista di aprile, del resto della stagione e dei Mondiali estivi.

FOTO: Instagram Musiala