Eberl (ds Bayern): “L’infortunio di Musiala è una mazzata. Per lui e per il club”

06/07/2025 | 20:09:59

Max Eberl, direttore sportivo del Bayern Monaco, ha dichiarato – ai microfoni del sito ufficiale del club – in merito a Jamal Musiala, infortunatosi gravemente nel corso della gara contro il PSG al Mondiale per Club.

Queste le sue parole: “Questo grave infortunio e la lunga assenza rappresentano un vero shock per Jamal e per tutti noi. È un duro colpo per il Bayern Monaco. Tutti sanno quanto sia importante Jamal per il nostro gioco e che ruolo centrale ricopra nella nostra squadra. Inoltre, dal punto di vista umano è una situazione estremamente amara: Jamal era appena rientrato da un infortunio e ora dovrà fermarsi di nuovo a lungo. Avrà da parte nostra tutto il supporto possibile. Saremo al suo fianco e lo seguiremo passo dopo passo. Non vediamo l’ora di rivederlo in campo”.

Foto: Instagram Musiala