Eberl (ds Bayern): “Kimmich? Non aspetteremo per sempre, ma vogliamo dargli tempo”

Tiene banco il rinnovo di Joshua Kimmich in casa Bayern Monaco. Il direttore sportivo dei bavaresi, Max Eberl, ne ha così parlato: “Certo che sappiamo che non possiamo aspettare per sempre, ma vogliamo dare a Joshua un po’ di tempo e lasciare che maturi i suoi pensieri sul fatto che il Bayern Monaco è il club in cui vuole continuare. È legittimo. Non voglio dover convincere un giocatore a firmare un contratto, voglio che lo faccia con piena convinzione. Per me, non puoi lavorare secondo il motto: ‘Hai due giorni, prendi o lascia’. Perché poi, in caso di dubbio, dice: ‘OK, se mi dai solo due giorni, non posso decidere ora, allora devo dire di no'” – le parole riprese da Sky Sports DE.

