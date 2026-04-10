Eberl (ds Bayern): “Il mancato rigore contro il Real? Abbiamo vinto al Bernabéu dopo oltre 20 anni, va benissimo così”

10/04/2026 | 14:40:48

Il direttore sportivo del Bayern Monaco, Max Eberl, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match contro il St. Pauli. Queste le sue parole:

“Il mancato rigore contro il Real? Abbiamo vinto al Bernabéu per la prima volta in oltre 20 anni: per me va benissimo. Nel complesso, l’arbitro ha fatto un ottimo lavoro. Cosa apprezzo di Kompany? Abbiamo cercato di valutare ciò che ha fatto nella sua carriera da allenatore. Le stagioni che ha disputato al Burnley e all’Anderlecht sono state incredibili: promozione con oltre 100 punti, poi retrocessione dalla Premier League. Ma abbiamo riconosciuto il modo in cui Vinny interpreta il calcio, come imposta la squadra, e abbiamo cercato di adattarlo alla nostra rosa. Il modo in cui Vinny riesce a coniugare l’essere allenatore e persona è straordinario! È sempre gentile, aperto e disponibile con tutti. Ma sa esattamente cosa vuole e come vuole ottenerlo in campo. Guidare una squadra con questa combinazione, rappresentare un club a 40 anni, è davvero speciale”.

Foto: Instagram Bayern