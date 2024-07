Eberl (ds Bayern): “Goretzka? Concorrenza agguerrita, deve decidere da solo il prossimo passo”

Il direttore sportivo del Bayern Monaco, Max Eberl, ha risposto cos’ risposto alla domanda in merito al futuro che dovrebbe attendere Leon Goretzka: “Discutiamo in confidenza, non in pubblico. Ma è chiaro che la concorrenza a centrocampo sarà estremamente agguerrita. Alla fine, ogni giocatore deve decidere da solo qual è il suo prossimo passo e se accetta o meno la competizione”, ha detto interpellato da Sky Sports DE.

Foto: Twitter Bayern