Eberl (ds Bayern): “Con Goretzka colloqui molto aperti e trasparenti. L’Hoffenheim è la sorpresa di questa stagione”

07/02/2026 | 11:47:50

Il membro del consiglio direttivo per lo sport del Bayern Monaco, Max Eberl, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match contro l’Hoffenheim. Queste le sue parole:

“Gnabry e Goretzka? Sono decisioni politiche per la squadra. Hanno la stessa età, sono arrivati ​​nello stesso momento. Dovevamo decidere in quelle posizioni. Siamo molto contenti di aver potuto prolungare con Serge. Abbiamo una buona concorrenza a centrocampo. Abbiamo avuto colloqui molto aperti e trasparenti con Leon. Poi abbiamo concordato di separarci in estate. La partita di domani? Siamo pronti per questa partita contro l’Hoffenheim, che per me è la squadra sorpresa di questa stagione. L’anno scorso le cose sono state molto difficili per loro. Sono come una fenice che risorge dalle ceneri, hanno messo insieme un’ottima squadra. Non vediamo l’ora di giocare contro un avversario davvero forte”.

Foto: Instagram Bayern