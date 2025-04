Eberl (ds Bayern): “C’è fiducia, possiamo vincere a San Siro”

Max Eberl ds del Bayern Monaco, ha parlato a Sport1, in vista della gara di domani contro l’Inter.

Queste le sue parole: “C’è grande fiducia. Il Bayern Monaco è in grado di vincere anche in trasferta. Lo abbiamo dimostrato più volte, anche in questa stagione. Siamo fiduciosi e vogliamo andare avanti. La squadra è focalizzata su questa partita importantissima. Tutti sanno che sarà complicato, ma abbiamo l’ottimismo per poter vincere anche fuori casa. Dire che non serve per forza un miracolo lo trovo positivo, ma proprio per questo dobbiamo offrire una grande prestazione”.

Secondo il 51enne tedesco sarà fondamentale un aspetto nel confronto di domani San Siro: “Ai quarti di finale di Champions League contano sempre il carattere e la mentalità. L’importante è andare avanti, il come non deve essere per forza bello. Domani dobbiamo rimontare, quindi ci vuole carattere, ma questa squadra ce l’ha. Per questo abbiamo una chance”.

