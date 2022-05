Silvio Berlusconi: “È una grande gioia per Monza e la Brianza. Ora lo scudetto e poi la Champions, voglio vincere”

Silvio Berlusconi, presidente del Monza, è scatenato dopo la promozione in Serie A del club brianzolo.

A Sky Sport, il patron lancia subito la sfida alle big del campionato, promettendo un Monza competitivo e sognando lo scudetto e l’accesso alla Champions.

Queste le sue parole: “E’ una grande gioia, il Monza è stato fondato nel 1912 e non era mai andato in A. Dopo tante lotte e investimenti, ora ci siamo, la Brianza ha la squadra che merita, una grande gioia, è una terra che ha più di 70 mila imprenditori ed è giusto che abbia una squadra forte in A. Ora vogliamo vincere il campionato e andare in Champions. Quest’anno due gioie per me dopo lo scudetto del Milan. E’ stata davvero una settimana perfetta”.

Foto: Twitter personale