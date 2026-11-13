È un’Olanda show nel primo tempo: tripletta Reijnders, doppio assist Malen e 5-0 alla Grecia

13/11/2026 | 21:16:55

Devastante primo tempo dell’Olanda alla Johan Cruijff Arena. Gli uomini di Xavi hanno impartito una lezione di calcio alla Grecia, portandosi sul 5-0 grazie alle reti di Summerville, Jurrien Timber e, soprattutto, alla tripletta di Tijjani Reijnders. Sul secondo gol dell’ex Milan, oggi all’Al Qadsiah, favoloso l’assist del romanista Donyell Malen che arpiona il pallone e senza guardare lo mette in mezzo per il tap-in vincente. Sempre l’attaccante della Roma, al 40esimo minuto, porta palla sulla destra, lascia sul posto il malcapitato avversario e serve in mezzo Timber per il 5-0.

Foto: Instagram Reijnders