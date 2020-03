E’ ufficiale: Valencia-Atalanta a porte chiuse

Valencia-Atalanta di martedì prossimo, gara valida per il ritorno degli Ottavi di Champions si disputerà a porte chiuse. Una notizia ormai già nota da ieri e da pochi minuti confermata direttamente dalla società bergamasca attraverso una nota ufficiale:

In considerazione della recente decisione emessa dalla Consellería de Sanidad de la Comunidad Valenciana (Ministero della Salute di Valencia) e del comunicato della Federazione Spagnola, la Uefa conferma che la partita Valencia-Atalanta, valida quale ritorno degli Ottavi di finale di Uefa Champions League, si potrà disputare come da programma (in termini di data, orario di inizio e sede), ma dovrà svolgersi a porte chiuse, vale a dire che nessun possessore di biglietto (acquistato sia dal club di casa, sia dal club in trasferta che tramite la UEFA) sarà autorizzato ad assistere alla partita.

Foto: Twitter Atalanta