È ufficiale: Renato Sanches firma col Panathinaikos

25/08/2025 | 11:21:44

Renato Sanches ha firmato un contratto con il Panathinaikos. Per il 28enne portoghese, di proprietà del Psg, l’accordo è stato raggiunto per un anno in prestito secco. Nell’accordo tra i due club non è stata inserita alcuna opzione per un eventuale riscatto al termine della stagione.

Il calciatore resterà in Grecia fino a giugno e nel caso di mancato accordo tra Panathinaikos e PSG, tornerà in Francia. Un curriculum di tutto rispetto per il calciatore 28 enne tra cui spicca un campionato portoghese con il Benfica, due campionati tedeschi con il Bayern, due campionati francesi con Lille e Psg e un europeo conquistato con il Portogallo.

Foto: Instagram Sanches