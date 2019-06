È ufficiale: Lecce, preso il difensore Vera dal Leones. Oggi l’arrivo in città

Il Lecce piazza un colpo in entrata. Il club salentino, attraverso i propri canali di comunicazione, ha ufficializzato l’arrivo di Brayan Emanuel Vera Ramirez, difensore classe ’99 prelevato dall’Inagui Leones. Il colombiano sbarcherà in città già nelle prossime ore. Ecco la nota: “Nel tardo pomeriggio di oggi, il calciatore Brayan Emanuel Vera Ramirez arriverà a Lecce. Il giocatore domani mattina sosterrà le visite mediche e, una volta concluse positivamente le pratiche, verrà presentato alla stampa alle ore 11.30 al Via del Mare”.