È tempo d’Europa: il Porto attende la Roma

Il giorno tanto atteso in casa Roma è arrivato. I giallorossi, infatti, dovranno scendere in campo, nel match valido per l’andata dei playoff di Europa League, contro il Porto. Una sfida che riporta agli anni della Champions nella quale il club capitolino è consapevole di aver tanto da perdere. Dopo un campionato a dir poco sottotono, visto il nono posto in classifica, e l’eliminazione dalla Coppa Italia, a Ranieri non rimane altro che puntare forte sulla competizione europea. Certo è che non sarà semplice, ma la Roma ha tutte le carte in regola per arrivare fino in fondo. Serviranno attenzione e grande lucidità, soprattutto nella sfida di stasera il cui risultato indirizzerà in maniera inevitabile la partita di ritorno. E in questo, come sempre, dovrà essere impeccabile Sir Claudio a scegliere la formazione migliore.

FOTO: Instagram Roma