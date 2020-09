É subito Momo: tripletta di Salah e il Liverpool parte in quarta

Parte col botto la Premier League, e non poteva essere altrimenti. Sfida al batticuore quella tra il Liverpool e il neo promosso Leeds: la sfida di Anfield termina 4-3 e la scena è tutta per l’attaccante Momo Salah, autore di una bella tripletta. Ad aprire le danze proprio l’egiziano nei primissimi minuti, direttamente su rigore, ma solo al 12′ arriva il pari degli ospiti con uno straordinario gol di Harrison; al 20′ Reds di nuovo avanti con Van Dijk di testa, ma alla mezz’ora proprio il difensore olandese commette fallo in area, regalando un penalty che Bamford non fallisce. Il primo tempo si chiude con il 3-2, firmato ancora da Salah, tuttavia le emozioni non sono finite: al 66′ Klich sigla il pari del Leeds con un diagonale vincente, il Liverpool però non demorde e a due minuti dallo scadere conquista l’ennesimo rigore di giornata, finalizzato ancora da Salah, che alla fine di porta a casa il pallone. Chi ben comincia…

Foto: Twitter Liverpool