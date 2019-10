È sempre più Inter-Nazionale: Conte si affida al blocco azzurro. Negli ultimi 25 anni…

Quanta Italia nell’Inter targata Marotta e Conte. Una scelta netta e decisa, una linea chiara quella dettata dai nuovi condottieri di una formazione che anche domani avrà un importante blocco di calciatori italiani. Contro il Parma, al fischio d’inizio, in campo potrebbero esserci dal primo minuto ben sei giocatori azzurri: Candreva a destra e Gagliardini in mezzo con Barella, a sinistra dovrebbe giocare Biraghi, poi Bastoni in difesa e occhio a Politano ed Esposito, che insidiano Lukaku per una maglia da titolare in attacco. Negli ultimi 25 anni soltanto una volta l’Inter ha schierato dall’inizio 6 italiani: era il maggio 2017, nella formazione di Vecchi c’erano insieme in campo D’Ambrosio, Andreolli, Santon, Gagliardini, Eder e Candreva.

Foto: Twitter ufficiale Inter