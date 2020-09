È scomparso Pasquale Casillo, il presidente del Foggia dei miracoli

Se ne è andato a 71 anni Pasquale Casillo, storico presidente del “Foggia dei miracoli” che a cavallo tra gli anni ’80 e ’90 traghettò la squadra pugliese dalla Serie C alla Serie A. L’imprenditore rilevò il club nel 1986 e, con Zdenek Zeman in panchina, portò il Foggia nella massima serie nella stagione ’90-’91. Casillo è stato poi presidente anche di Salernitana, Bologna e Avellino. Il “Re del Grano”, come veniva soprannominato essendo stato tra i maggiori produttori di grano al sud, è scomparso a causa di una malattia.

Foto: Sito ufficiale Foggia