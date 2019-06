E Sarri a Cobham disse: “Bernardeschi diventerà un autentico fuoriclasse”

Federico Bernardeschi, intervenuto in conferenza stampa da Coverciano, ha speso belle parole per Maurizio Sarri come possibile nuovo allenatore della Juve. Un apprezzamento reciproco che era già stato certificato dall’attuale tecnico del Chelsea quando, durante un’intervista al Corriere dello Sport di qualche mese fa, si era espresso così sul fantasista ex Fiorentina: “Bernardeschi? Per lui stravedo. Sta crescendo al punto da poter diventare presto un autentico fuoriclasse. Dopo Insigne, metto lui e Chiesa sul podio dei migliori talenti italiani”.

Foto: Twitter ufficiale Chelsea