TOP NEWS
NEWS
CALCIOMERCATO
SERIE A
SERIE B
EDITORIALE

È Salah show in Trabzonspor-Galatasaray: l’egiziano manda al tappeto Leao e compagni con una tripletta e un assist

19/09/2026 | 23:47:12

article-post
Aggiungi Alfredo Pedullà tra le tue fonti preferite su Google

Debutto da sogno per Thomas Reis, nuovo allenatore del Trabzonspor. Nel big match giocatosi al Papara Park contro il Galatasaray di Rafa Leao, a prendersi la scena è stato Mohamed Salah. L’egiziano è stato autore di una tripletta e di un assist nel 4-0 complessivo con cui il Trabzonspor ha schiantato gli acerrimi rivali. Per l’ex Liverpool sono 7 gol e 2 assist in 8 partite complessive da quando è sbarcato in Turchia.

Foto: Instagram Trabzonspor