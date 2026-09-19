È Salah show in Trabzonspor-Galatasaray: l’egiziano manda al tappeto Leao e compagni con una tripletta e un assist
19/09/2026 | 23:47:12
Debutto da sogno per Thomas Reis, nuovo allenatore del Trabzonspor. Nel big match giocatosi al Papara Park contro il Galatasaray di Rafa Leao, a prendersi la scena è stato Mohamed Salah. L’egiziano è stato autore di una tripletta e di un assist nel 4-0 complessivo con cui il Trabzonspor ha schiantato gli acerrimi rivali. Per l’ex Liverpool sono 7 gol e 2 assist in 8 partite complessive da quando è sbarcato in Turchia.
Foto: Instagram Trabzonspor