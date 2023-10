Szczesny: “Dispiace per Fagioli. La squalifica è giusta, ma la priorità deve essere aiutare questi ragazzi”

Wojciech Szczesny, portiere della Juventus, ha parlato a Dazn prima della gara contro il Milan. Tra i temi, il caso scommesse che, vista la squalifica di Nicolò Fagioli, che dopo il patteggiamento dovrà saltare i prossimi sette mesi di campionato, ha toccato da vicino anche la squadra bianconera: “Dispiace tanto per Nicolò, ha sbagliato e ne pagherà le conseguenze.Secondo me è arrivato anche al momento di pensare alle giuste conseguenze dei ragazzi malati di ludopatia. La squalifica è giusta oggi, ma la priorità dovrebbe essere l’aiuto ai ragazzi e non tanto la punizione. Magari non sono obiettivo, perché mi dispiace per il mio collega, ma è anche arrivato il momento di pensare a cosa fare”.

Foto: Instsgram Szczesny