E’ morto Sergio Campana: ha guidato l’Assocalciatori per 43 anni

19/07/2025 | 10:46:21

E’ morto questa notte Sergio Campana, 91 anni, storico presidente dell’Assocalciatori. Ex calciatore, aveva guidato il sindacato dei giocatori per 43 anni, dal 1968 al 2011. Il decesso è avvenuto in una casa di cura a Brescia, dove era ricoverato da alcune settimane per un peggioramento delle condizioni di salute. Il messaggio di cordoglio dell’AIC: “L’Associazione Italiana Calciatori con grande dolore annuncia la scomparsa dell’Avvocato Sergio Campana, storico Presidente e fondatore. Il Consiglio Direttivo, i collaboratori e i dipendenti tutti si stringono alla famiglia in questo particolare momento”.

foto: sito AIC