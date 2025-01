È morto il giornalista Rino Tommasi, storica voce del tennis e del pugilato

Il giornalista, telecronista e conduttore televisivo Rino Tommasi è morto all’età di 90 anni. Per decenni è stata una delle figure principali del racconto del tennis, grazie anche alle memorabili telecronache insieme al compagno di una vita Gianni Clerici. E’ stato inoltre un riferimento anche per il mondo del pugilato, di cui era esperto e conoscitore come pochi. Alla famiglia le più sentite condoglianze da parte di Alfredo Pedullà e della redazione.

Foto: Wikipedia