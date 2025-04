È morto Papa Francesco: la FIGC sospende tutte le competizioni

Papa Francesco ci ha lasciato a 88 anni nel giorno di Pasquetta. Per questo motivo sono state rinviate le partite di calcio in programma oggi, il primo comunicato è stato quella della Lega Calcio di Serie A che ha compreso nel rinvio anche le gare della Primavera. Subito dopo la nota della FIGC che ha comunicato la sospensione di tutte le competizioni in programma nella giornata di oggi, dalla Serie A ai Dilettanti. Foto: Wikipedia