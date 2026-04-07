E’ morto Mircea Lucescu, aveva 80 anni. Allenò Inter, Brescia, Pisa e Reggiana

07/04/2026 | 20:18:02

Mircea Lucescu se n’è andato a 80 anni nell’Ospedale Universitario di Bucarest dove era ricoverato per i problemi cardiaci accusati dopo i playoff persi con la sua Romania contro la Turchia. Le sue condizioni purtroppo si sono aggravate nel giorno di Pasqua, fino al decesso annunciatso pochi minuti fa. Ha allenato in Italia l’Inter, il Brescia, il Pisa e la Reggiana. Per 12 anni ha guidato lo Shakhtar Donetsk, era ct della Romania. Tecnico giramondo, ha guidato anche Dynamo Kiev, Turchia, Besiktas e Zenit San Pietroburgo.

foto insta romania