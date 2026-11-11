È morto Luciano Tessari, storico portiere della Roma

11/11/2026 | 11:25:12

Luciano Tessari storico portiere della Roma all’età di 98 anni è venuto a mancare. Anche la società giallorossa l’ha ricordato con un cordoglio sul sito: “Portiere, arriva in giallorosso nel 1950, trovando come maestro un altro veronese (Tessari era di San Martino Buon Albergo), ma romanista acquisito, come Guido Masetti. Vive l’amarezza della retrocessione ma, dopo una stagione in prestito alla Fiorentina, è protagonista della rinascita della Roma che torna grande negli anni 50. Sempre affidabile come secondo portiere, dietro Moro e Panetti, entra già nel 1959 nei quadri tecnici come allenatore della seconda squadra. Da assistente di Foni vince la Coppa delle Fiere, poi è a lungo alla guida delle rappresentative giovanili dove, oltre che per la sua preparazione tecnica, si fa apprezzare come un grande educatore. Sa come prendere i giovani e farli crescere sia come calciatori sia come uomini. Tiene moltissimo all’educazione dei suoi ragazzi, ma sa anche quanto sia importante che si divertano, per rendere al meglio. “Il calcio deve essere una gioia, sennò che calcio è? Gioia di vivere, gioia di esserci”, ama ripetere. Si riaffaccia alla prima squadra come vice di Herrera, per poi prenderne il posto dopo il suo esonero. Quel periodo si conclude con la vittoria del Trofeo di Lega Armando Picchi, antesignano della Supercoppa, che vede la Roma superare Cagliari, Juventus e Inter. Nel giorno della vittoria, il 29 giugno 1971, viene portato in trionfo dai suoi ragazzi. Va poi al Milan, dove conosce Nils Liedholm, che nel 1979 lo vuole come vice allenatore per la straordinaria esperienza nella capitale che frutterà uno scudetto, tre Coppe Italia e una finale di Coppa dei Campioni. Quando gli capitava di parlare della retrocessione vissuta da calciatore, amava dire: “Però mi sono rifatto, vincendo lo scudetto”. Fu inviato dal tecnico svedese a visionare Falcao in un’amichevole a Barcellona, segnalando tre giocate del fuoriclasse brasiliano nella sua relazione. “Davvero ha fatto queste tre cose?” gli chiese Liedholm e, ricevuta conferma da Tessari, rispose: “Allora lo dobbiamo prendere”.La sua intesa con il Barone e la sua grande capacità di saper leggere nell’animo dei calciatori lo hanno reso preziosissimo in tante situazioni. “Una persona spontanea, schietta, di grande rispetto, educatissima. Sapeva avere a che fare con tanti ragazzi ognuno col proprio carattere e modo di pensare”, disse di lui Bruno Conti. Finché ha potuto, non ha mai smesso di seguire la Roma allo stadio. Anche nel giorno del suo novantesimo compleanno era all’Olimpico, in occasione del derby del 29 settembre 2018 vinto per 3-1. Inquadrato nel maxischermo a pochi minuti dall’inizio della partita, ha ricevuto un lungo applauso.Un applauso anche oggi, anche domani e per sempre, a Luciano Tessari”.

Foto: sito Roma